Jacques Gerber surpris et amer face aux annonces du Conseil fédéral

Les dernières annonces de la Confédération laissent un goût amer à Jacques Gerber. Le ministre jurassien de la santé et de l’économie s’est dit surpris mardi soir par les mesures que le Conseil fédéral veut instaurer dès samedi en Suisse pour juguler l’évolution préoccupante de la pandémie. Le gouvernement fédéral souhaite notamment fermer tous les commerces et les restaurants à 19h et interdire les réunions privées de plus de cinq personnes. La limite serait toutefois portée à dix pour les fêtes de Noël et le Nouvel an.

Ces mesures sont en consultation auprès des cantons. Le Conseil fédéral tranchera vendredi. Jacques Gerber entend consulter ses homologues romands dans les prochains jours afin de se coordonner pour apporter une réponse commune au Conseil fédéral.