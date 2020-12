Un nouveau groupe parlementaire au législatif jurassien

Une nouvelle alliance politique voit le jour au sein du Parlement jurassien. Les députés des Verts et du CS-POP ont annoncé mardi soir dans un communiqué qu’ils ne formeront plus qu’un seul groupe parlementaire lors de la législature 2021-2024. Les deux forces politiques siégeront ensemble sous le nom de groupe Vert-es et CS-POP. Avec 9 titulaires, le nouveau groupe deviendra la troisième force politique du législatif cantonal. Cette union « permettra de faire face à la crise sanitaire, sociale, économique, climatique » explique le groupe dans son communiqué. C’est le Bruntrutain Baptiste Laville qui prendra la présidence du nouveau groupe parlementaire. Rémy Meury en prendra la vice-présidence. /comm-tna