« Ce matin, la restauration jurassienne a la gueule de bois ! »

Maurice Paupe a mal dormi. Le président de Gastrojura a réagi mercredi matin dans La Matinale à l'annonce mardi soir du Conseil fédéral qui veut reprendre la main dans la lutte contre le coronavirus. Berne envisage de nouvelles mesures dans toute la Suisse face à la dégradation de la situation. Concrètement, le Gouvernement souhaite fermer dès samedi les magasins et restaurants à 19h et interdire les réunions privées de plus de cinq personnes. La limite serait toutefois portée à 10 pour les fêtes de Noël et le Nouvel an. Ces mesures sont en consultation auprès des cantons. Le Conseil fédéral tranchera vendredi. Ces annonces constituent un coup de théâtre, alors que la plupart des restaurants romands ont été autorisés par les cantons à rouvrir jeudi. Ce n'est pas pour rassurer Maurice Paupe: « Du souci je m’en faisais déjà avant et cette annonce ne va pas aider ! » /lbe-ssc