Les musées jurassiens pris à froid

La Confédération coupe l’herbe sous le pied des musées. Le Gouvernement jurassien a autorisé ces derniers à rouvrir jeudi, après une fermeture de presque un mois et demi. Mais le Conseil fédéral a pris tout le monde de court mardi soir. Les activités culturelles, dont les visites aux musées, pourraient à nouveau être interdites dès samedi. Le Gouvernement fédéral lance une consultation auprès des cantons afin d’uniformiser et de renforcer les mesures au niveau national contre le coronavirus.





La déception des musées

Cette annonce a pris les institutions culturelles de la région à froid : « On ne s’y attendait pas, on se réjouissait de rouvrir jeudi. Nous étions prêts, avec des mesures de sécurité renforcées. Nous savons que nous devons être solidaires alors que nous traversons une période délicate, mais c’est décevant pour nous qui sommes déjà fermés depuis le 2 novembre. Nous avons une exposition qui se termine le 10 janvier et que le public n’a pas eu beaucoup l’occasion de découvrir, et nous avons aussi préparé des activités pour les écoles », regrette Nathalie Fleury, la conservatrice du Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont.

La déception est aussi de mise du côté du Jurassica Museum et de son directeur Damien Becker : « On a pourtant un plan Covid-19 qui est sécurisé et on n’a pas des affluences de 400 personnes qui vont arriver en même temps ».