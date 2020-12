Des sourires inquiets derrière les masques

« On attendait ça impatiemment, on espère que ça va durer ! », lâche David, cuisinier derrière les fourneaux du Terminus à Porrentruy. À peine rouvert, le restaurant affiche d’ailleurs déjà complet pour… samedi soir. « Les clients se précipitent un peu, sans savoir si l’on va pouvoir continuer derrière », lâche Nadège qui prend les réservations au téléphone à la réception. Pour son mari Éric Cerda, le patron de l’établissement, ce n’est quand même pas vraiment la réouverture tant espérée et attendue. « En temps normal, on aurait été heureux de rouvrir. Là, on se demande si ça vaut le coup. On verra vendredi les décisions… Faut espérer que les efforts des cantons romands payent ! » Éric Cerda espère au moins obtenir le droit d’assurer un service le soir, là où les réservations sont les plus importantes.