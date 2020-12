Deux institutions théâtrales fusionnent dans le Jura

La fondation pour le Théâtre du Jura et Cours des Miracles ne feront plus qu’un. A partir du 1er janvier 2021, les deux institutions uniront leurs forces et leurs compétences. Dans un communiqué transmis ce jeudi, les fondations indiquent que cette fusion est « un aboutissement logique et réjouissant ». La réunion de ces deux entités permettra d’offrir au Théâtre du Jura un pôle fort de médiation, souligne le communiqué. En plus de 18 ans d’existence, Cours des Miracles a mis sur pied diverses actions culturelles auprès de publics variés. Elle a également démontré de nombreuses compétences dans les domaines de l’animation, la médiation et la formation théâtrale. Cours des Miracles précise encore que ce rapprochement lui donnera la structure nécessaire pour développer au mieux ses futures activités. /comm-nmy