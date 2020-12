Des bons d’achat pour soutenir le commerce local

Les commerçants de la région bénéficieront d’un soutien pour la période des fêtes de fin d’année. Dans un communiqué transmis ce vendredi, L’Association du Commerce jurassien (AC-Ju) et le canton du Jura ont indiqué la mise en place d’une aide pour les acteurs du commerce local. Le canton a octroyé un montant de 750'000 francs, permettant à l’AC-Ju d’émettre des bons d’achats d’une valeur globale de 5 millions de francs. Le crédit de 15 millions de francs avalisé par le Parlement jurassien, lors de sa séance du 9 décembre, a rendu possible le financement du canton.

Le support financier de l’Etat permet d’accorder un rabais de 15% lors de l’acquisition d’un bon. Cela signifie que l’achat d’un bon d’une valeur de 50 francs ne coutera que 42,50 francs. Idem pour un bon de 20 francs, celui-ci reviendra à 17 francs. Les autorités précisent que « la valeur nominale du bon, pour le client et le commerçant, reste évidemment inchangée ». L’opération vient donc en aide aux secteurs du commerce, de la restauration et du tourisme dans le canton. Les bons sont disponibles sur internet ou auprès des succursales de la Banque Cantonal du Jura à Porrentruy, Saignelégier, Bassecourt et Delémont. L’AC-Ju et le Gouvernement souhaitent ainsi donner « un signal fort en faveur de la consommation locale ». /comm-nmy