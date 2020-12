La crise sanitaire plombe le tissu économique jurassien

Avenir morose

Concernant les mois à venir, la Chambre de commerce et d’industrie du Jura indique que les entreprises sont, sans surprise, peu optimistes. Elle précise que les sociétés actives dans l’exportation sont celles qui souffrent le plus. Sur l’ensemble des sondés, seuls 18% s’attendent à de bonnes affaires ces six prochains mois et ce taux tombe à 8% dans l’industrie. La crise impacte aussi les marges d’autofinancement, ce qui entraîne une contraction des investissements. Près de la moitié des entreprises prévoit de ne pas investir dans les douze prochains mois, indique l’étude de la CCIJ.

La crise sanitaire exerce aussi une influence négative sur l’emploi, puisque plus du quart des entreprises industrielles disent vouloir réduire leurs effectifs l’an prochain. La stabilité prédomine, par contre, dans les services. Pour l’immense majorité des sociétés, « la politique salariale sera des plus prudentes pour 2021 ».