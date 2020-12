Un passage clouté pas assez sécurisé au Bémont

La sécurité des piétons inquiète les autorités du Bémont. La commune franc-montagnarde cherche des solutions pour rendre plus sûr le passage clouté situé en son centre, et les citoyens seront informés le 22 décembre lors d’une assemblée communale. Le trafic est important sur la H18 qui traverse le village, ce qui peut surtout être dangereux pour les écoliers. Les parents ont fait part d’inquiétudes au maire André Tschudi, par le biais de la commission d’école, et quelques incidents, heureusement sans gravité, se sont déjà produits. Le conseil communal étudie différentes solutions, notamment la pose de panneaux triflash, ou d’un autre type de signal lumineux qui puisse être enclenché avec un bouton-poussoir. Une solution adoptée aux abords de la gare de Muriaux, mais estimée trop coûteuse pour la petite commune du Bémont.







Responsabilité de la commune



Pour obtenir des conseils et possiblement une aide financière, le maire s’est approché de la police et du service cantonal des infrastructures (SIN), mais les passages pour piétons étant des éléments communaux, le service n’a pu que l’aiguiller, et ne participe pas financièrement. André Tschudi, s’il comprend la situation, déplore quand même que sa commune doive assumer seule le coût des structures.

De son côté, le service des infrastructures nous confirme n’avoir pour rôle que de valider les projets. Il estime par ailleurs que le passage en question bénéficie d’assez de visibilité, mais que l’arrêt de bus attenant pourrait être amélioré.

D’après André Tschudi, il y a alors un travail d’éducation à faire, auprès des piétons comme des automobilistes, qui peut être assumé par la police. Le maire veut toutefois éviter de passer par des sanctions. /nbe