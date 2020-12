Intervalles sur la trace des dinosaures

Une fois n’est pas coutume, Intervalles va chercher loin, très loin dans le temps pour son 118e numéro qui vient de paraître. La revue culturelle du Jura bernois et de Bienne nous parle de dinosaures. Un choix surprenant au premier abord, mais pas tant que ça si l’on écoute les responsables d’Intervalles. Ceux-ci rappellent que les dinosaures font partie intégrante de l’histoire de la région. On en a d’ailleurs retrouvé des traces fossilisées, déjà au 19e siècle du côté de Moutier. Blaise Droz, journaliste et documentaliste, l’un des auteurs de ce numéro, explique que ces découvertes sont en lien avec la reconstruction de la Collégiale :