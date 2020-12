La pandémie encourage les directives anticipées

Plus de 4 Suisses sur 10 disent songer à la rédaction de directives anticipées selon un sondage publié en novembre. Ces volontés écrites déterminent les traitements médicaux qu’on est prêt à recevoir. Cela peut constituer par exemple en une intubation dans le cas du covid. Elles sont utilisées si on est plus en état de prendre la décision nous-même. Le nombre de directives anticipées rédigées a augmenté en mars par rapport à la même période l’année passée. Le chargé de communication pour Caritas Fabrice Boulé l’explique par la plus grande exposition médiatique de ce sujet, en marge de la pandémie.