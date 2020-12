L'extrême luxe continue de briller

La rareté a du succès

L'extrême luxe ne sentirait pas la crise ? C'est une tendance qu'a perçue Pascal Bourquard, directeur général de Biwi à Glovelier, qui sous-traite avec des marques de luxe et d'extrême luxe. Moins une marque produit d'unités, moins elle semble impactée. Et quand les produits sont uniques, le public-cible a les moyens de se l'offrir. Pascal Bourquard a constaté que le marché chinois avait bondi, au détriment du marché du luxe en Europe : « Les clients asiatiques sont les plus gros consommateurs du luxe en Europe, et étant donné que le voyage est quasi interdit, ils consomment en Asie. Les marques qui ne sont pas bien implantées là-bas semblent avoir bien plus de difficultés économiques que celles qui y sont présentes depuis longtemps », dit-il, ne voulant pas non plus faire de trop grandes généralités. Son arme principale? La diversification. Depuis 5 ans, il s'est éloigné de la stricte horlogerie pour sa lancer dans l'art ou la maroquinerie, produisant par exemple des tissus véganes. Et cette décision l'aide à sortir la tête de l'eau. Car l'horlogerie n'est pas dans son heure la plus glorieuse actuellement.





L'horlogerie un peu plus en difficulté

Dans le domaine des montres de luxe, la chute est plus forte qu'après la crise de 2008, explique Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse. Les ventes ont plongé de 25% ces 10 premiers mois de l'année. Mais le mois d'octobre n'enregistre à lui tout seul que 7% de baisse. Et c'est le marché asiatique qui a permis cette remontée. Ce marché est le seul dont les chiffres sont meilleurs en 2020 qu'en 2019, souffle encore Jean-Daniel Pasche.

De son côté, Richard Mille ne constate pas de marché plus vigoureux en Chine. Et 2009 n'était pas une année pire qu'une autre non plus. La chance semble sourire au groupe des Breuleux, qui baigne dans l'extrême luxe plus que le luxe. De son côté, le patron de Biwi se veut optimiste: si l'économie du luxe a repris tant de force après les vagues de Covid, l'Europe et plus généralement l'Occident devraient suivre. Il faudra peut-être juste encore un peu de patience. /cka