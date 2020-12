La violence psychologique touche un couple de jeunes sur deux

Les jeunes sont aussi victimes de violences psychologiques. Intimidations, dénigrement ou encore contrôle du partenaire, un couple sur deux auraient déjà été touchés, d’après une étude de l’institut universitaire de médecine sociale et préventive.

Cette réalité méconnue et peu discutée a poussé l’association Pro Junior Arc jurassien, à travers sa campagne Appel d’air, à réaliser un clip de prévention avec et pour les jeunes. L’objectif est de les amener à prendre conscience du problème et à mieux identifier les situations à risque.