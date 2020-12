Du sésame contaminé vendu dans le Jura

« Avis à notre clientèle » : plusieurs commerces jurassiens ont placardé une affichette dans leurs rayons. Ils alertent sur la contamination de graines de sésame à l’oxyde d’éthylène. L’origine de la présence de ce produit phytosanitaire dans des denrées alimentaires se trouve en Inde. De nombreux pays d’Europe sont concernés.





Un produit interdit en Europe



La contamination a été découverte lors d’un contrôle à une frontière entre deux pays européens. Des lots de graines de sésame importés d’Inde, fournisseur mondial de cette denrée, contiennent de l’oxyde d’éthylène, interdit en Europe depuis 2011.

Le produit phytosanitaire était utilisé comme désinfectant industriel dans les années 90, pour stériliser des denrées alimentaires sèches, céréales et graines par exemple, et les tétines de biberons. Il laisse des traces dans les denrées à l’évaporation.

La Suisse a été alertée fin octobre. Huiles, graines et farines de sésame sont notamment concernées. Certains chocolats, biscuits et birchers aussi. Grande distribution et petites épiceries sont touchées. Le Moulin de Vicques, principal canal régional de distribution de farine dans le Jura, l’est aussi.





Risques sanitaires



« Il n’y a pas de risque immédiat pour la santé de la population, mais le produit est potentiellement cancérigène », explique Linda Bapst, chimiste cantonale jurassienne.

Si vous avez acheté des produits à base de graines de sésame, ne les consommez pas, rapportez-les dans les points de vente. Vous saurez ainsi s’ils sont concernés par la contamination. /mmi