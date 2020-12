Messes de Noël sur inscription

Pas besoin de se dépêcher, il faudra s’inscrire avant. L’unité pastorale Les Sources a mis sur pied un système d’inscriptions pour les célébrations de Noël. De plus, pour répondre à la demande, davantage de messes auront lieu entre le 24 et le 26 décembre à Porrentruy et dans les villages voisins. Limitées à 50 personnes à cause des mesures Covid, les églises ne pourront pas accueillir autant de fidèles que d’habitude. Les 600 places de St-Pierre sont parfois toutes occupées en cette période. Mais Christophe Wermeille, théologien en pastorale à l'unité des Sources, considère quand même que les pratiques religieuses jouissent d’un privilège, puisque, par exemple, les activités culturelles sont à l’arrêt. Par contre, il sera interdit d’entonner le Minuit chrétien et tout autre chant. Les chorales sont proscrites en temps de Covid. Seuls les chanteurs et musiciens professionnels peuvent se produire.





Des inscriptions au lieu d’une porte close

L’unité pastorale Les Sources a longtemps hésité avant de se résoudre à lancer des inscriptions, notamment via internet. Une pratique qui peut paraître contraire au principe d’ouverture du christianisme. Christophe Wermeille indique qu’il était préférable d’avoir recours à cette méthode, plutôt que de refuser de nombreuses personnes. Puisque quatre cérémonies sur six sont déjà complètes, les célébrants réfléchissent d’ailleurs à proposer d’autres horaires.