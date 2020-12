Près de 500'000.- de déficit au Noirmont

Les citoyens du Noirmont votent leur budget 2021. Cinquante-deux personnes, réunies en assemblée communale lundi soir, ont accepté un déficit de 493'081.- pour l’an prochain. La baisse de la quotité d’impôt appliquée dès cette année et la réforme fiscale des entreprises expliquent ces chiffres, selon les autorités communales.





Plusieurs crédits passent la rampe



Les citoyens du Noirmont ont également accepté plusieurs crédits. Des travaux sur des conduites à la rue des Clos et des Sorbiers seront effectués pour 730'000.-, un nouveau véhicule destiné à la voirie sera acquis pour 222'000.- et quelque 90'000.- seront dédiés à la pose d’une conduite à la rue des Perrières et des travaux à la STEP. /mmi