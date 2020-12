Sept nouveaux gendarmes à la police cantonale jurassienne

Sept aspirants ont obtenu le Brevet fédéral de policier au début du mois de décembre 2020. David Beuret, Flavian Coeudevez, Raffael Grolimund, Edmond Hulaj, Gauthier Koller, Melvin Sanasi et Alain Thummel viendront renforcer les rangs de la police cantonale jurassienne. Ils ont prêté serment sur la bannière de la police cantonale jurassienne et devant la ministre Nathalie Barthoulot et le commandant de police Damien Rérat.

Formés par le Centre interrégional de formation de police (CIFPol), leur année a toutefois été chamboulée par le coronavirus. Certains cours ont été dispensés en présentiel, alors que d'autres ont pu être suivis par visioconférence, lorsqu’aucune action physique n’était nécessaire.

Cette formation policière de base devait être la première à se tenir sur deux années (la première année en école de police, la seconde en pratique avec l’élaboration d’un dossier, sa soutenance et l’examen du Brevet fédéral). Le coronavirus a empêché la mise en œuvre de cette nouvelle mouture, le cursus a donc été le même qu'auparavant. La volée 2021 pourra cependant découvrir le nouveau processus sur deux années.



Par ailleurs, la traditionnelle cérémonie d’assermentations et de promotions de la police cantonale jurassienne a été annulée en raison du Covid-19. /comm-cto