Du goudron et des plumes - Pauvreté d'après

On va se souvenir rapidement comment s'embrasser, se serrer et se faire la bise... quand la crise sera terminée. Mais les mauvaises habitudes vont aussi nous revenir très vite, c'est certain. Une de ces mauvaises habitudes, c'est d'oublier la gravité de la situation pour pointer du doigt ceux qui ne s'en relèveront pas. Le commentaire de Léandre Berret: