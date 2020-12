Une sélection des étalons franches-montagnes à huis clos

Le coronavirus n’arrête pas la sélection nationale des étalons de la race de chevaux franches-montagnes mais l’oblige à s’adapter. La manifestation est, certes, maintenue mais elle se tiendra à huis clos le samedi 16 janvier 2021 à Glovelier. L’accès au triangle de présentation sera fermé hermétiquement. Il sera toutefois possible de suivre la sélection en direct sur Youtube et Facebook. Quarante-sept candidats-étalons reproducteurs sont inscrits avec dix lignées d’élevage représentées sur onze. Deux sujets ont été recalés pour cause de maladie, soit un pour la fibrose hépatique de Caroli et l’autre pour la myopathie à stockage de polysaccharides. A noter encore qu’un cheval né et élevé en France figure parmi les candidats, ce qui « confirme l’engouement que suscite la race à l’étranger », indique la FSFM, la Fédération suisse du franches-montagnes, dans un communiqué publié ce jeudi. Les meilleurs sujets prendront part au Test en station de 40 jours qui démarrera le 25 janvier au Haras national d’Avenches. /comm-fco