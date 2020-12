Retour du minibus pour le cercle scolaire de Haute-Ajoie

Le cercle scolaire de Haute-Ajoie a trouvé une solution pour ses transports après l'accident de car à Grandfontaine où une fillette avait eu la jambe écrasée par un bus CarPostal en septembre dernier. De nombreux parents avaient alors demandé le retour des minibus lors d’une réunion publique. La solution entérinée ce jeudi réinstaure effectivement un véhicule de 30 places pour les élèves de l’école enfantine de 1re et 2e année. Il reliera dès le 1er février Réclère à Fahy en passant par Grandfontaine, Rocourt et Chevenez.





« Ça répond aux préoccupations des parents »

Les parents demandaient notamment un plus petit bus capable de prendre les enfants dans la cour d’école, ce qui sera le cas. Mais aussi plus de sécurité à l’intérieur du véhicule, comprenez sans autre passager. « Il fallait sortir les enfants de l’école enfantine des transports publics. Il n’y aura que les enfants dans le bus, c’est essentiel. En cela, on répond aux préoccupations des parents », explique le président de la commission d’école, Claude Laville, au sujet de ce service qui sera toujours assuré par CarPostal. Pour la représentante des parents d’élèves Marilyne Vuillaume, c’est une « bonne avancée même si le trajet sera long pour les tout-petits ».





Entre 20'000 et 30'000 francs à charge des communes

Mais sortir des transports publics engendre un surcoût, entre 20’000 et 30'000 francs pris en charge par les trois communes de Haute-Ajoie, Fahy et Grandfontaine. « Compte tenu de l’enjeu, c’est une somme qui ne va grever nos budgets communaux. Notre budget était ficelé, mais on va l’adapter et faire l’effort nécessaire. Mais certains parents doivent aussi faire un effort. Car si on écoute certains, on devrait aller chercher les enfants sur le pas de la porte, ce qui n’est pas concevable », souligne le maire de Haute-Ajoie Michel Baconat. Les communes planchent également à plus long terme sur des solutions pour sécuriser les arrêts de bus dans les villages.





Des parents volontaires pour encadrer les enfants ?

En attendant, pour les écoliers de 3e et 4e années, des patrouilleurs seront mis en place pour encadrer les enfants aux arrêts les plus dangereux. « On espère que des parents se porteront volontaires pour surveiller les enfants, comme cela se fait dans d’autres cercles scolaires avec les pédibus », confie Claude Laville. « Cela doit aussi passer par une éducation des enfants, une responsabilité des adultes de leur inculquer les bons comportements vis-à-vis du danger », renchérit Marilyne Vuillaume. Le minibus sera, lui, mis en service le 1er février comme solution provisoire jusqu’en décembre 2021, date à laquelle le nouvel horaire CarPostal entraînera des modifications sur la ligne Fahy - Porrentruy. Elle passera par Bure, Chevenez ne sera plus desservi. Le cercle scolaire de Haute-Ajoie devra alors forcément réorganiser ses lignes de minibus. /jpi