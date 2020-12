Une voiture termine sa course sur le toit à Delémont

Une vitesse inadaptée conduit un automobiliste à la faute. Un accident de la route s’est produit ce vendredi peu avant 00h30, indique la police cantonale. Le conducteur circulait de la zone industrielle en direction de la Rue du Stand à Delémont. Alors qu’il arrive dans un giratoire, l'automobiliste est monté sur la bordure de la chaussée ayant pour effet de soulever le véhicule. Ce dernier a fini sa course sur le toit. La vitesse inadaptée aux conditions de la route est la cause de l’incident, précise le communiqué. L’automobiliste s’est extrait lui-même du véhicule et ne souffre d’aucune blessure. La circulation a été perturbée près d’une heure et demie. /comm-nmy