Vers une vente de l’ancien institut pédagogique de Porrentruy

Le canton du Jura pourrait se séparer de l’ancien institut pédagogique de Porrentruy. Le Gouvernement souhaite vendre les trois bâtiments de la rue du Banné construits en 1970. Il a transmis vendredi un message au Parlement concernant ce projet. Selon l’exécutif cantonal, l’édifice ne répond plus aux normes actuelles, notamment du point de vue énergétique. Une rénovation des bâtiments représenterait un montant de 17,5 millions de francs sur une durée de 20 ans, indique le Gouvernement.

Compte tenu de ces coûts importants, l’Etat a lancé des démarches pour trouver un éventuel acquéreur et la société immobilière Dropoly SA a fait une offre de 2,4 millions de francs. Actuellement, l’un des trois bâtiments est occupé par l’Office des sports et le Centre d’orientation scolaire et professionnel. Le canton pourra continuer de l’utiliser par le biais d’un contrat de location.

S’il envisageait également d’implanter sur le site le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, l’exécutif souligne qu’il existe une autre possibilité dans un bâtiment plus adapté. Pour ces différentes raisons, le Gouvernement considère que la vente du bâtiment est l’alternative « la plus réaliste ». /comm-alr