« Le marché du bois est un secteur en crise perpétuelle »

Il aura passé douze ans à la tête de l’association des propriétaires forestiers. Marcel Ackermann a récemment cédé sa place de président de ForêtJura à Alain Rossé. La passation de pouvoir s’est déroulée il y a un peu plus d’une semaine lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à huis clos. La branche vit des temps compliqués entre le bostryche et la crise du coronavirus. Le président démissionnaire évoque toutefois un sentiment du devoir accompli. « On a fait tout ce qui était dans notre possible pour améliorer la situation de l’économie forestière. On s’aperçoit quand même que c’est un secteur qui est en crise perpétuelle », a déclaré Marcel Ackermann dans notre journal de 12h15.





Le bon bois à la bonne personne

Pour faire face à ces difficultés, l’association des propriétaires forestiers est particulièrement utile, selon l’ancien responsable qui souligne qu’il est difficile de vendre du bois dans un marché avec une forte concurrence étrangère et une qualité en baisse. « On ne peut pas faire de miracle, mais en rassemblant l’offre et en connaissant bien le marché, on est capable de vendre la bonne marchandise à la bonne personne. Cela nous permet d’obtenir un meilleur prix », précise Marcel Ackermann.

L’ancien président de ForêtJura est particulièrement fier d’avoir pu créer la société anonyme ProForêt qui s’occupe désormais de l’ensemble du volet de commercialisation. Selon lui, l’entité a pu écouler certaines années plus de 100'000 m3 de bois. Elle bénéficie également de deux gardes forestiers à son service. Afin d’étendre son rayon d’action, ProForêt a, par ailleurs, récemment fusionné avec le Cercle forestier du Jura bernois. /alr