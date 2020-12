Un rachat pour l’Auberge de Jeunesse du Bémont

L’Auberge de Jeunesse du Bémont a trouvé un acquéreur. Une société baptisée « LM Auberge SA » a racheté le bâtiment exploité par la faîtière suisse des Auberges de Jeunesse. L’information a été publiée ce samedi dans « Le Franc-Montagnard ». Les administrateurs de la nouvelle SA sont Cédric Bourquard, patron notamment de Pibor ISO SA à Glovelier, et son épouse Valérie Schaller Bourquard. Les nouveaux propriétaires entendent maintenir des chambres pour une vingtaine de visiteurs alors que le bâtiment peut en accueillir plus de 80 aujourd’hui. Ils souhaitent notamment utiliser l’édifice pour des activités liées au bien-être, via la société Renouv’Ailes fondée récemment par Valérie Schaller Bourquard. /fco