L’action « 2x Noël » de retour pour une 24e édition

Donnez un coup de pouce aux personnes qui sont dans la précarité en Suisse. C’est ce que propose l’action « 2x Noël » organisée notamment par la Croix-Rouge. Entre le 24 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, des paquets remplis de denrées pourront être envoyés gratuitement. Ils seront ensuite triés et la nourriture sera redistribuée. Selon les responsables de l'opération, l'action « 2x Noël » est plus que jamais nécessaire en cette période de crise sanitaire. D'après les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique publiés en janvier, 660’000 personnes, soit près de 8 % de la population suisse, étaient touchées par la pauvreté en 2018. Des chiffres qui risquent de prendre l’ascenseur avec la pandémie.

Les paquets envoyés par le biais de la Poste bénéficieront aux personnes résidant en Suisse. Les colis en ligne aideront eux les populations touchées par la faim et la pauvreté en Arménie, en Bosnie-Herzégovine, en Moldavie et au Kirghizistan.