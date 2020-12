Le CS-POP fait appel à la solidarité des Delémontains

Le CS-POP applaudit la démarche de la Ville de Delémont mais il fait également appel à l’altruisme de la population. La capitale jurassienne avait décidé d’offrir aux clients des Services industriels de Delémont, un bon de 20 francs à faire valoir auprès des commerçants de la région. Dans un communiqué transmis ce lundi, le CS-POP et Gauche en mouvement saluent cette action. Toutefois, la formation politique souhaite que ce soutien aux commerçants bénéficie également aux plus démunis. Elle appelle donc les personnes « qui peuvent se passer de ce bon », à le transmettre à ceux qui en ont le plus besoin « soit directement, soit en le remettant à une association caritative ». Le CS-POP souhaite que l’action lancée par la ville permette à un maximum de personnes de passer de belles fêtes de fin d’année. /comm-nmy