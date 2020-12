Le Jura pourrait vacciner dès le 4 janvier

Le canton du Jura devrait pouvoir entamer la vaccination contre le Covid-19 dès le 4 janvier prochain avec les personnes particulièrement vulnérables. Le centre cantonal ad hoc ne pourra cependant pas véritablement entrer en action avant les 18-20 janvier, selon les autorités sanitaires, qui soulignent que des incertitudes demeurent encore.

Dès le 4 janvier, les premiers vaccins pourront être distribués notamment aux résidents des EMS et aux personnes bénéficiant de soins à domicile, avec des équipes mobiles, a indiqué dimanche le chef du service jurassien de la santé publique, Nicolas Pétremand, interrogé par Keystone-ATS.Des instructions indispensables de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de la Commission fédérales des vaccinations sont encore attendues. Une incertitude demeure notamment quant à la date exacte de livraison des premiers vaccins, des doses suivantes et du frigo nécessaire au stockage du vaccin Pfizer/BioNTech, a détaillé Nicolas Pétremand. /ATS-tna