Le réseau écologique de Grandfontaine-Rocourt a fait ses preuves

De bonnes nouvelles pour la biodiversité en Ajoie. Le réseau écologique de Grandfontaine-Rocourt a tiré lundi après-midi un bilan positif. Grâce à ses prairies fleuries fauchées tardivement, ses pâturages sans engrais et ses haies basses diversifiées, plusieurs espèces d’oiseaux ont vu leur population augmenter. C’est notamment le cas de la chouette chevêche. On compte actuellement environ 35 couples dans la région ajoulote, selon Nadine Apolloni, cheffe de projet et membre du Collectif Chevêche Ajoie : « C’est un beau succès pour cette espèce qui se fait très rare dans le pays ». D’autres espèces ont aussi profité de ces mesures, comme le Faucon crécerelle et la Linotte mélodieuse.