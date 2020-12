Une crèche monumentale s'installe à Alle

Une crèche monumentale s’est installée à Alle. Depuis plusieurs années, Edouard Henry confectionne et expose une crèche de Noël monumentale. Elle mesure près de six mètres de long et représente un hameau ajoulot typique. La création fourmille de détails et de clins d’oeils à la région. Edouard Henry y travaille depuis une dizaine d'années, depuis qu'il est à la retraite. « J’y ai installé l’église de St-Imier à Lugnez, il y a une scierie, une cabane de pêcheurs, une ferme typiquement ajoulote. Il y a aussi une église fribourgeoise, car ma femme vient du canton de Fribourg » explique Edouard Henry. Ce hameau miniature, au milieu duquel coule une petite rivière, est aussi peuplé. « Il y a beaucoup d’animaux, et un peu moins d’humains, raconte Edouard Henry. Certaines figurines ont disparu après que mes petits-enfants ont joué avec » dit-il en souriant.