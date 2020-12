Budget validé à Boncourt

Un budget rouge, mais des investissements maintenus. Les citoyens de Boncourt ont validé lundi soir le budget déficitaire à hauteur de 225'150 francs. En parallèle, les autorités communales ont présenté les investissements prévus en 2021, notamment plus de 400'000 francs pour l’assainissement du toit de la halle polyvalente et plus de 680'000 francs pour la réfection d’un tronçon entre la route de Châtillon et la rue Bellevue. /ncp-comm