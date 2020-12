Pitch Comment dessine « son » Hôta

L'édition 2020 de l'Hôta consacre également une partie de ses page à d'autres artistes contemporains de la région, comme l'ébéniste Baptiste Ducommun ou la photographe Josiane Cuttat. Il met également en valeur des projets de rénovation de fermes jurassiennes. Un mélange indispensable, selon Isabelle Lecomte : « Les belles choses d'aujourd'hui sont le patrimoine de demain, explique Isabelle Lecomte. C'est d'ailleurs aussi pour cela que Pitch Comment est notre invité. Il y a aussi une jeune photographe. Je me bats aussi pour cela, pour que notre patrimoine soit pérenne. »





La reconnaissance de la Biliothèque nationale

Les 44 numéros de L'Hôta seront numérisés par la Bibliothèque nationale suisse et accessibles gratuitement. Une belle reconnaissance pour Isabelle Lecomte, qui ne redoute pas la mise en ligne gratuite de la revue. « C'est simplement réjouissant de savoir que notre revue sera rendue accessible au plus grand nombre. Je pense que le format papier aura toujours de l'intérêt, s'il apporte une valeur ajoutée. » Ce partenariat était en tractations depuis plus d'une année. Il a notamment été ralenti par la pandémie de coronavirus. Selon Isabelle Lecomte, le contrat est signé, mais la date de mise en ligne n'est pas encore connue. /tna