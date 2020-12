Situation sanitaire dans les écoles jurassiennes : le point

A la veille du début des vacances scolaires, les regards sont déjà tournés vers la rentrée. La pandémie de coronavirus fait planer le doute sur une reprise normale de l'école obligatoire dans le Jura, prévue le 11 janvier. « L’objectif est véritablement l’école en présentiel. Pour le moment on n’a pas de signal qui nous dirait que ce n’est pas possible », affirme Fred-Henri Schnegg, chef du Service de l’enseignement jurassien. « Si on ne pouvait pas reprendre en présentiel, on mettrait en place l’enseignement à distance », précise-t-il.





Moins de 3% des classes touchés

« Dans les écoles jurassiennes, on s’en est bien sorti. Sur 440 classes, nous avons dû mettre 13 classes en quarantaine depuis la rentrée, ce qui représente moins de 3% des classes », se félicite Fred-Henri Schnegg. Les élèves de l'école de Glovelier sont eux déjà en vacances après l'apparition de plusieurs cas de coronavirus. « Quelques élèves ont été testés positifs. Le médecin cantonal, par mesure de prévention, a préféré fermer l’établissement un jour et demi avant les vacances », explique le chef du SEN. /mmi