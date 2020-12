La Tropi’TV fait recette

La Tropi’TV séduit son public. La cuvée 2020 du Tropicana Beach Contest a dû faire face à la pandémie. Le comité d’organisation de la manifestation avait donc décidé de mettre sur pied une chaîne de télévision éphémère « Tropi’TV ». Concerts, prestations de DJs, jeux pour adultes et enfants et présentation d’associations humanitaires ont animé la journée et la soirée du 28 novembre. Environ 2'500 spectateurs ont été recensés par les organisateurs, dont 350 joueurs. Au final, la version télévisuelle du Tropicana Beach Contest a permis de récolter 7'000 francs qui seront reversés – comme d’habitude – dans leur intégralité à sept associations implantées dans la région. L’émission « Tropi’TV » du 28 novembre est à revoir ici. /comm-mle