Les Jurassiens se préparent à un Noël particulier

Beaucoup ont opté pour un Noël adapté aux circonstances. « On va scinder la famille en deux pour respecter la limite de 10 personnes. Une partie le 25 décembre, l’autre une semaine après pour nouvel an », confie Michel. Pour Marie qui n’a pas une grande famille, ça ne changera pas grand-chose. « On va juste faire attention à nos grands-parents, bien garder les distances, mais quand même pas les laisser tout seuls pour Noël », lâche la jeune femme. À l’inverse, Laure et sa famille nucléaire seront « un peu esseulées. J’ai une grande famille donc on ne va pas se voir. C’est le choix de maman qui a un certain âge, je le comprends et je le respecte même si j'ai envie de passer au travers des règles ».





« Pour faire du bien au coeur, on en a besoin »



Guillaume et ses filles ne pourront, eux, pas voir grand-papa qui est touché par le Covid et se retrouve en quarantaine. « Ce sera donc en petit comité à la maison. Pour la personne en quarantaine, c’est dommage, mais c’est comme ça, on n’a pas le choix », soupire ce jeune père de famille. Malgré les craintes, Françoise atteindra tout juste la jauge des 10 personnes avec enfants et petits-enfants. « C’est merveilleux, juste ce que l’on souhaitait. J’espère que tout le monde aura la chance d’avoir au moins un petit moment à passer en famille. Juste pour faire du bien au cœur, on en a besoin ». /jpi