Des messes de Noël pas comme les autres

Les célébrations de Noël auront un goût très particulier cette année et les cérémonies religieuses ne font pas exception. En raison des mesures sanitaires, les églises ne pourront pas accueillir plus de cinquante personnes pour les offices de Noël. Les fidèles ont parfois dû s’inscrire pour pouvoir y participer. La messe de la nuit de Noël de Delémont sera toutefois diffusée jeudi soir sur RFJ en direct de l’église St-Marcel à partir de 22h. Le chanoine Jean-Marie Nusbaume célébrera la cérémonie en compagnie du titulaire des orgues, Cyril Julien et du soliste Guillaume Ueberschlag. /alr





Jean-Marie Nusbaume était en direct dans le journal de 12h15. Il nous explique tout d’abord comment il appréhende cette messe de Noël particulière :