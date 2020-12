Explosion dans un appartement à Montignez

Coup de chaud dans un appartement de Montignez. Une cheminée a explosé dans un logement du village ajoulot mercredi vers 21h. Deux locataires ont été intoxiqués par la fumée et conduits en ambulance à l’Hôpital du Jura à Delémont, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Les pompiers sont intervenus sur le site : quatre véhicules et douze hommes ont été appelés suite à l’incident. L’enquête devra déterminer la cause de l’explosion, qui a causé des dommages importants à l’appartement. /comm-nmy