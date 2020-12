Un concert sous les étoiles

Les fêtes sont à vivre avec Bach. RFJ vous propose de revivre à l’antenne et en vidéo le concert Sous les étoiles enregistré le 13 décembre à L’Inter à Porrentruy. Ce concert de Noël propose la Suite Orchestrale No 3 en Ré majeur et les Parties V et VI du grand Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach sous la direction de Facundo Agudin avec le Chœur et orchestre Musique des Lumières.

La diffusion de ce concert a lieu le 24 décembre à 23h, le 25 décembre à 20h et le 1er janvier à 13h sur RFJ. Sous les étoiles est également à découvrir en vidéo ci-dessous. Tous les détails sont disponibles sur cette page. /gtr