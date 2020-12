Drôle de cuvée pour le Père Noël

L’année a été difficile, aussi pour le Père Noël. Celui de Cortébert est connu depuis d’innombrables années, dans la vraie vie sous le nom de Walter Kühni. Il sillonne les villages du Jura bernois et du Jura, notamment, pour amener un peu de joie dans les familles, dans les institutions aussi. Et pour ce Noël pas comme les autres, c’est dans son petit chalet décoré et illuminé que nous l’avons rencontré la veille de Noël. Malgré le Covid-19, Walter Kühni n'a pas abdiqué et a su trouver les moyens de rencontrer les enfants, dans sa tanière ou en parcourant la région sur sa moto. Le Père Noël s'est même essayé au télétravail, mais il l'assure : rien ne vaut les contacts humains. En attendant de pouvoir reprendre une vie un peu normale et d'offrir du rêve comme il aime tant le faire, le sympathique grand-papa à l'imposante et authentique barbe a tenu à rassurer petits et grands sur son état de santé en pleine pandémie :