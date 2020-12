Rester à l'écoute, même symboliquement

Les soupers de Noël solidaires ont été annulés, Covid-19 oblige. Mais certains organisateurs n’ont pas abandonné leur objectif : rester solidaires, et offrir un moment de convivialité à celles et ceux qui en ont besoin. A Moutier, le Noël pour tous prévôtois a étudié jusqu’au dernier moment la possibilité de livrer des repas à domicile. Au final et au vu des contraintes, une simple permanence téléphonique a été proposée la veille de Noël. Personne n’a fait appel aux bénévoles, mais l'important est ailleurs. Le symbole est là et le comité ne pouvait pas rester les bras croisés comme l’explique son président Nicolas von Mühlenen Carrel :