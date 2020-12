Créer un lien intergénérationnel autour du tricot

Une pelote de laine pour tisser un lien intergénérationnel entre petits et grands. L’association Une grande famille lance un projet de collaboration avec des personnes tricoteuses et des lieux de rencontre, notamment l’espace Lieu d’Accueil et de Rencontre de Caritas à Delémont, ainsi qu’avec l’Hôpital du Jura. Le but est d’offrir dès le début de l’année 2021 des bonnets tricotés aux nouveaux nés de la maternité, afin de cultiver les liens sociaux qui sont actuellement mis à mal par la pandémie de coronavirus.

Il s’agit de la première action mise sur pied par l’association à but non lucratif Une grande famille. Cette dernière a été créée cette année et a pour but de développer ou d’encourager dans le Jura des activités sociales, culturelles et artisanales pour renforcer le lien entre les générations : « L’important est que ce concept créer quelque chose de collaboratif où chacun peut trouver sa place. Une personne qui n’aime pas tricoter peut simplement venir apporter un cake ou boire un café », explique Gaëtan Zwingli, le président d’ Une grande famille :