Du Jura à la Pologne en passant par le Chili

Français, espagnol, anglais, allemand et polonais, ce ne sont pas moins de cinq langues qui étaient parlées pendant les 31 jours de tournage. Comme le film lui-même, l'équipe, vite devenue comme une famille, traversait les frontières: entourée par les actrices chiliennes Natalia Miranda et Morin Gonzalez Mena, Emilie Girardin était également accompagnée par la Bruntrutaine Julia Sangnakkara et par l'Allemand Jannik Tesch pour la technique.