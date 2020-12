Le chocolat artisanal ne connaît pas la crise

Même son de cloche du côté de la Chocolatière Colomb à Glovelier. Bernard Colomb estime que ce Noël a été l’une de ses meilleures fêtes en 23 ans d’activité : « C’était de la folie. Les pralinés et autres truffes ont, notamment, eu du succès, tant auprès des entreprises qui ont passé commandes pour leurs cadeaux de Noël qu’auprès des particuliers qui ont voulu se faire plaisir », explique Bernard Colomb.

Plus globalement, les chocolateries de la région ne ressentent pas les effets de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, contrairement à d’autres entreprises : « Nous avons de la chance, car nous n’avons jamais dû fermer. On a déjà ressenti à Pâques que les gens voulaient se faire plaisir à l’occasion des fêtes. De plus, il y a moins de distractions actuellement, les restaurants sont fermés, tout comme les cinémas, cela joue en notre faveur », poursuit Emmanuelle Lieber. « Les gens ont eu besoin de sucré et de douceurs pour se mettre du baume au cœur. Il y a toujours des gagnants et des perdants lors d’une telle pandémie », confirme Bernard Colomb.







Le shop en ligne sauve le Noël de Camille Bloch

La situation est quelque peu différente en cette fin d’année pour la grande entreprise de Courtelary Chez Camille Bloch. « Le bilan est plutôt stable par rapport aux autres années », selon la directrice du centre visiteurs de Chez Camille Bloch, Joëlle Vuillème.