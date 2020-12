Passage en France : la voie est libre pour les Jurassiens

La France clarifie son décret de protection contre le coronavirus au sujet de l’entrée sur son territoire. Un texte publié le 19 décembre a semé le doute ces derniers jours. Il exigeait que les citoyens qui traversent la frontière depuis certains cantons jugés « à risque » présentent un test PCR négatif, pour éviter d’être placés en quarantaine. Le Jura est mentionné dans ce décret. Or, les Jurassiens peuvent passer la douane sans contrainte.

Les choses sont officiellement claires depuis ce mardi après-midi et une mise à jour de la communication : le décret rédigé par le Ministère des Solidarités et de la Santé ne concerne que les citoyens français qui retournent au pays. Ceux qui ont ainsi séjourné dans le Jura doivent montrer patte sanitaire blanche pour rentrer sans se voir signifier une mise en quarantaine. Les Jurassiens, eux, peuvent circuler librement vers la France voisine. Le remue-ménage autour de ce décret et les sollicitations médiatiques auprès de l’ambassade, des préfectures, des douanes et même auprès du ministère, ont sans doute fait bouger les lignes. Toute ambigüité est désormais levée.





La hotline jurassienne sollicitée

Car trouble il y a eu : selon nos informations, une dizaine de personnes lundi et une autre dizaine ce mardi ont sollicité la hotline jurassienne pour se faire dépister en vue d’une virée en France. On le sait donc désormais : pas besoin de passer par la case « test » pour traverser la frontière. Il ne faut toutefois pas présenter des symptômes d’infection au Covid-19. /rch