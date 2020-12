Nouvel An à l’emporter

Les restaurants sont fermés, qu’à cela ne tienne, cela ne veut pas dire que les Jurassiens devront passer le 31 décembre en cuisine pour préparer le repas de la St-Sylvestre. Certains établissements proposent, en effet, un menu à l’emporter. C’est le cas de La Croix-Blanche à Rebeuvelier. Le restaurant qui figure au Gault & Millau s’est mis à faire des mets à l’emporter durant les fermetures imposées cette année par la pandémie de coronavirus afin de limiter la casse. Et le filon s’avère payant à l’occasion des fêtes : « Nous l’avons déjà constaté à Pâques et à la Fête des mères. A Noël, nous avons vendu 110 menus entre le 24 au soir et le 25 à midi. Pour le réveillon de jeudi soir, nous avons 120 commandes. J’aurais même pu vendre 200 menus si j’en avais eu les capacités. Habituellement, nous en servons 40 lorsque notre restaurant est ouvert à la St-Sylvestre », explique Alain Hauer, le gérant et cuisinier de La Croix-Blanche à Rebeuvelier.