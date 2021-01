Du nouveau sur la route en ce 1er janvier

Depuis ce vendredi, il est obligatoire de laisser spontanément un couloir pour les ambulances ou la police lors de bouchons sur l’autoroute. C’est l’une des modifications qui entrent en force sur la route ce 1er janvier.

De plus, il est désormais possible de devancer un autre véhicule par la droite si la voie de gauche circule plus lentement. Mais attention à ne pas dépasser par la droite ! Cela reste interdit et punissable par une amende. « Un dépassement, c’est se décaler sur la voie de droite, remonter la file et se remettre à gauche », explique Christophe Boillat, moniteur d’auto-école dans les Franches-Montagnes.