Panorama musical en trois albums

Trois albums pour continuer à se faire entendre. L’orchestre du Grand Eustache, qui réunit des musiciens de toute la Suisse romande et de l’arc jurassien, sort un coffret de trois CD, intitulé « Les sons du Grand Eustache » en cette fin d’année. Un moyen de montrer que même si les concerts sont annulés, l’orchestre est toujours présent, mais aussi de faire une sorte de rétrospective des meilleurs moments de ces dernières années. Les morceaux ont été enregistrés entre 2013 et 2018 lors de spectacles. Le chef d’orchestre et directeur artistique du Grand Eustache Philippe Krüttli explique le but de ce coffret :