La chouette chevêche reçoit les honneurs en 2021

La chouette chevêche est mise en lumière en 2021. Le petit rapace a été élu « oiseau de l’année » par l’association BirdLife. Alors que sa population était importante au milieu du 20e siècle, ses effectifs ont fondu à cause de la destruction des vergers à haute tige, l’intensification agricole et la pression du bâti. Aujourd’hui, 149 mâles ont été recensés en Suisse, dont quelques dizaines de couples en Ajoie. Les deux autres populations se trouvent au Tessin et dans la campagne genevoise. Comme l’explique Nadine Apolloni, du Collectif chevêche, cet oiseau est plutôt « grégaire ». L’animal ne s’éloigne que de quelques kilomètres de son lieu de naissance. Il est donc difficile de coloniser de nouveaux territoires. En plus, la chevêche d’Athena ne se plaît qu’en plaine et supporte mal la neige.