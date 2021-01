Les Rois mages de sortie dans le Clos du Doubs

Pas de chant, mais tout de même l’envie de partager. Depuis une trentaine d’années, le groupe des servants de messe du Clos du Doubs arpente tous les villages et hameaux du haut de la commune le samedi avant l'Epiphanie. Cette année, ils étaient 11 enfants, qui ont formé quatre groupes de Rois mages. Par contre, il était interdit de chanter à cause des mesures pour lutter contre le coronavirus. Les messagers ont alors transmis samedi matin des cartes et leurs bons vœux dans plus d’une centaine de foyers. Le responsable, Patrick Godat, précise que l’objectif était avant tout de maintenir ce lien intergénérationnel. De plus, cet événement a offert l’occasion de rendre hommage à l’instigateur de cette tradition, Jean Marchand, décédé quelques jours auparavant. /ncp