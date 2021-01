Skieurs masqués aux Genevez

Plusieurs familles jurassiennes profitent aussi de la proximité pour apprendre aux plus jeunes à skier. C’est le cas de Jasmine, une grand-maman des Genevez, qui vient souvent avec sa fille et ses petits-enfants. Elle aussi regrette l’absence de buvette, et écourtera sûrement la sortie si les bambins ont trop froid.

Jasmine et Maël ne sont pas les seuls à changer leurs habitudes : selon les responsables, une majorité de skieurs optent ainsi pour des forfaits à la demi-journée cette année. La fermeture de la buvette représente un manque à gagner non négligeable. C’est ce qu’explique Albert Rebetez, chef d’installation du téléski des Genevez :