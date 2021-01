La galette des rois reste un succès

La galette semble échapper à la crise



Nicolas, autre habitué, l’achète surtout parce qu’il raffole de la galette de son boulanger préféré. Mais c’est bien connu, certains ne la mangent que pour trouver la fève ! Ça rappelle justement quelqu’un à Barbara, jeune mère de famille. « C’est ma fille ! On se réjouit de manger la galette ce soir, on espère que ce sera elle la reine. Nous, les adultes, c’est plutôt pour manger le gâteau bien sûr », sourit la jeune maman. Mais restrictions sanitaires oblige, la galette, ce sera cette année en comité réduit. « Ce ne sera qu’en famille, avec mon mari et ma fille », confie Barbara. Malgré les restrictions sanitaires, la galette qui se partage bien souvent entre amis ou collègue ne semble pas connaître la crise selon Michel Daetwyler. Il en sortira 300 pour ce seul mercredi 6 janvier et compte bien les vendre... comme des petits pains. /jpi